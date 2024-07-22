"Росгосстрах" застраховал "Pango Страхование"

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Росгосстрах" выпустил новый продукт "Pango Страхование" для клиентов Pango Cars.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Полис каско от "Росгосстраха" доступен на специальных условиях с 28 июня. Страхование распространяется на автомобили на площадке Pango Cars, включая кредитные. Принимаются новые автомобили и машины с пробегом до 20 лет. Pango Cars использует программу сертификации для автомобилей с пробегом. Автомобили с сертификатом "Pango Select" принимаются на страхование без предварительного осмотра.

Продукт "Pango FULL" включает максимальный набор страховых рисков. "Pango Service+" и "Pango Service" обеспечивают страхование автомобиля и водителя/пассажиров от несчастного случая. Программы "Pango Service" и "Pango Service+" имеют фиксированную страховую премию.

Дополнительные опции включают GAP, медицинскую помощь, сервисные услуги и расширенную программу страхования от несчастного случая.