Как устроить наводнение?

Два успешных бизнесмена, которые давно не виделись, случайно встретились на мероприятии. Они тепло поприветствовали друг друга и начали разговор.
Один из них сказал: "Привет, как дела?" Второй ответил: "Откровенно говоря, не очень. Дело в том, что моё предприятие сгорело. Поэтому я взял отпуск и планирую поехать во Францию, используя страховку на сумму в сто тысяч".
Первый бизнесмен был удивлён: "Надо же, какое совпадение! А вот моё предприятие пострадало от наводнения, и я получил почти миллион страховки".
После минутного молчания второй бизнесмен наклонился к первому и спросил: "Слушай, а как ты организовал наводнение?"
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.