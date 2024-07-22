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Как устроить наводнение?

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Страхование

Два успешных бизнесмена, которые давно не виделись, случайно встретились на мероприятии. Они тепло поприветствовали друг друга и начали разговор.

Как устроить наводнение?
Фото: web.archive.org by Марвин Науман, PDM

Один из них сказал: "Привет, как дела?" Второй ответил: "Откровенно говоря, не очень. Дело в том, что моё предприятие сгорело. Поэтому я взял отпуск и планирую поехать во Францию, используя страховку на сумму в сто тысяч".

Первый бизнесмен был удивлён: "Надо же, какое совпадение! А вот моё предприятие пострадало от наводнения, и я получил почти миллион страховки".

После минутного молчания второй бизнесмен наклонился к первому и спросил: "Слушай, а как ты организовал наводнение?"

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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