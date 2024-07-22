Как устроить наводнение?

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Два успешных бизнесмена, которые давно не виделись, случайно встретились на мероприятии. Они тепло поприветствовали друг друга и начали разговор.

Фото: web.archive.org by Марвин Науман, PDM

Один из них сказал: "Привет, как дела?" Второй ответил: "Откровенно говоря, не очень. Дело в том, что моё предприятие сгорело. Поэтому я взял отпуск и планирую поехать во Францию, используя страховку на сумму в сто тысяч".

Первый бизнесмен был удивлён: "Надо же, какое совпадение! А вот моё предприятие пострадало от наводнения, и я получил почти миллион страховки".

После минутного молчания второй бизнесмен наклонился к первому и спросил: "Слушай, а как ты организовал наводнение?"