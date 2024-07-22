Удачное страхование жизни

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Однажды вечером муж-бизнесмен пришёл домой и вручил своей жене страховой полис.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

— Я застраховал свою жизнь на десять тысяч долларов, — сообщил он. — Так что если со мной что-то случится, ты будешь обеспечена до конца своих дней.

— Как это мило с твоей стороны, — обрадовалась жена. — Теперь, если ты заболеешь, тебе не нужно будет обращаться к врачам, верно? И, кстати, теперь я не буду возражать против того, чтобы ты садился пьяным за руль.

— Дорогая, в страховой компании принимаются только те страховые случаи, которые произошли не по вине страхователя.

— Они что, подстрекают меня к убийству? Милый, твои страховщики просто отпетые мошенники!