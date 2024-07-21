Страхование веса и фигуры

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Некая женщина говорит страховому агенту из престижной страховой компании:

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

— Я долго и мучительно сидела на различных диетах, но в итоге добилась хорошей фигуры. Я хочу застраховать её.

— С удовольствием, мадам. — отвечает страховой агент.

— Вы подозрительно легко согласились. А вы не боитесь, что я могу снова набрать вес и вам придётся возмещать страховой ущерб?

— Нет, мадам, не боимся. С нашими тарифами мы не беспокоимся об этом. Скорее наоборот, вы можете сами захотеть набрать вес, лишь бы не платить страховые взносы.