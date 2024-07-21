Страхование веса и фигуры

Некая женщина говорит страховому агенту из престижной страховой компании:
— Я долго и мучительно сидела на различных диетах, но в итоге добилась хорошей фигуры. Я хочу застраховать её.
— С удовольствием, мадам. — отвечает страховой агент.
— Вы подозрительно легко согласились. А вы не боитесь, что я могу снова набрать вес и вам придётся возмещать страховой ущерб?
— Нет, мадам, не боимся. С нашими тарифами мы не беспокоимся об этом. Скорее наоборот, вы можете сами захотеть набрать вес, лишь бы не платить страховые взносы.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.