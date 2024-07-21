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Страхование веса и фигуры

0:38
Страхование

Некая женщина говорит страховому агенту из престижной страховой компании:

Страхование веса и фигуры
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

— Я долго и мучительно сидела на различных диетах, но в итоге добилась хорошей фигуры. Я хочу застраховать её.

— С удовольствием, мадам. — отвечает страховой агент. 

— Вы подозрительно легко согласились. А вы не боитесь, что я могу снова набрать вес и вам придётся возмещать страховой ущерб?

— Нет, мадам, не боимся. С нашими тарифами мы не беспокоимся об этом. Скорее наоборот, вы можете сами захотеть набрать вес, лишь бы не платить страховые взносы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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