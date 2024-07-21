Лучший соискатель на должность агента в страховую компанию

Однажды глава страховой компании обратился к начальнику службы безопасности:
— Какой-то мошенник выдал себя за нашего агента и собрал в нашем городе за месяц больше денег, чем все наши агенты за год! Вы должны разыскать его и привести его ко мне!
— Мы обязательно его найдём и передадим в полицию для дальнейшего возбуждения уголовного дела.
— Что за вздор?! Зачем в полицию? Я хочу предложить ему работу в нашей компании! С его показателями мы за месяц опередим наших конкурентов!
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.