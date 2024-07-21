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Лучший соискатель на должность агента в страховую компанию

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Страхование

Однажды глава страховой компании обратился к начальнику службы безопасности:

Лучший соискатель на должность агента в страховую компанию
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

— Какой-то мошенник выдал себя за нашего агента и собрал в нашем городе за месяц больше денег, чем все наши агенты за год! Вы должны разыскать его и привести его ко мне!

— Мы обязательно его найдём и передадим в полицию для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

— Что за вздор?! Зачем в полицию? Я хочу предложить ему работу в нашей компании! С его показателями мы за месяц опередим наших конкурентов!

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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