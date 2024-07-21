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Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России

2:11
Страхование

По итогам первого полугодия 2024 года аналитики Страхового Дома ВСК зафиксировали рост аварийности на дорогах России на 3%.

Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Мужчины стали чаще попадать в ДТП, по их вине произошло 84% аварий (в прошлом году этот показатель составлял 74%). Наиболее аварийными оказались водители в возрасте от 30 до 39 лет.

В топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП вошли:

1. Москва и Московская область (18%);

2. Краснодарский край (7%);

3. Новосибирская область (3,5%);

4. Челябинская область (3,4%);

5. Башкортостан и Татарстан (по 3%);

6. Самарская область (2,9%);

7. Ростовская область (2,8%);

8. Приморский край (2,6%);

9. Нижегородская область (2,4%);

10. Санкт-Петербург (2,2%).

Чаще всего участниками ДТП становились обладатели автомобилей ВАЗ (22%), Hyundai (8%), Kia (7%), Nissan (4,7%), Renault (6%), Toyota (10%), Volkswagen (4%). В целом, количество аварий с их участием снизилось по сравнению с 2023 годом. Также на 53% уменьшилось число ДТП с участием премиальных автомобилей.

Несмотря на низкую долю в общей структуре аварийности, китайские бренды стали чаще попадать в ДТП. Так, число аварий с участием OMODA и FAW выросло в 9 раз, Exeed — в 5 раз, Changan — в 3,3 раза, JAC — в 2,7 раз, Haval — в 2,2 раза, Chery — в 1,6 раз, Geely — в 1,3 раза.

 

Самым опасным днём недели оказался четверг, на него пришлось 16% дорожных аварий.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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