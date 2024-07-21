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Количество страховых убытков в грузоперевозках выросло на треть за два года

1:08
Страхование

За последние два года число убытков в грузоперевозках выросло на треть.

Количество страховых убытков в грузоперевозках выросло на треть за два года
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Основными причинами стали изменения в географии и логистике перевозок. Средний убыток увеличился на 34%. С 2022 года произошла переориентация торговых потоков и маршрутов доставки. Выход на новые рынки привел к поиску новых логистических партнеров и новым требованиям к контрактам. Удорожание процессов и увеличение сроков доставки: средний срок увеличился на 65%, стоимость - на 48%.

Развитие грузоперевозок через Восток и Азию, коридор Север-Юг имеет свои географические особенности и риски. Ограничения по морским перевозкам и таможенные ограничения сохраняются. Расширяются программы господдержки международной торговли и возможности для перевозок сборных грузов. Качество судов для морских перевозок снизилось из-за влияния санкций.

Автомобильные перевозки продолжают занимать ведущую роль в логистике.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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