Количество страховых убытков в грузоперевозках выросло на треть за два года

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

За последние два года число убытков в грузоперевозках выросло на треть.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Основными причинами стали изменения в географии и логистике перевозок. Средний убыток увеличился на 34%. С 2022 года произошла переориентация торговых потоков и маршрутов доставки. Выход на новые рынки привел к поиску новых логистических партнеров и новым требованиям к контрактам. Удорожание процессов и увеличение сроков доставки: средний срок увеличился на 65%, стоимость - на 48%.

Развитие грузоперевозок через Восток и Азию, коридор Север-Юг имеет свои географические особенности и риски. Ограничения по морским перевозкам и таможенные ограничения сохраняются. Расширяются программы господдержки международной торговли и возможности для перевозок сборных грузов. Качество судов для морских перевозок снизилось из-за влияния санкций.

Автомобильные перевозки продолжают занимать ведущую роль в логистике.