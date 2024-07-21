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Мужчины страхуются в три раза чаще женщин

2:23
Страхование

Компания "Согласие" провела анализ страхователей физических лиц за первое полугодие 2024 года. По итогам мониторинга выяснилось, что мужчины приобретают страховые полисы в три раза чаще, чем женщины: 73% против 27% на представителей прекрасного пола.

Мужчины страхуются в три раза чаще женщин
Фото: unsplash.com by rawpixel, PDM

В большинстве случаев клиентами страховой компании "Согласие" являются мужчины. Однако есть и исключения: дамы предпочитают покупать ипотечные виды страхования и страхование от несчастного случая.

Интересно, что мужчины до 45 лет чаще приобретают полисы добровольного медицинского страхования, чем женщины (67% против 33%). Но после 45 лет ситуация меняется: женщины становятся более активными клиентами, приобретая 61% полисов ДМС, в то время как мужчины — только 39%.

Среди клиентов страховой компании "Согласие" наиболее активными являются люди в возрасте от 35 до 54 лет. Они составляют 52% от общего числа приобретённых полисов за первые 6 месяцев 2024 года. Люди старше 55 лет приобретают 28% полисов, а молодёжь до 35 лет — 20%.

Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет проявляют наименьшую активность в приобретении страховки — всего 4%. Представители "серебряного возраста" (65 лет и старше), наоборот, опережают молодое поколение, приобретая 12% полисов. Для этих двух возрастных категорий самым популярным продуктом стало ОСАГО. На втором месте по популярности у старшего поколения — страхование имущества физических лиц, а у молодых людей — каско.

По данным Центрального банка РФ, за первый квартал 2024 года наиболее популярными страховыми продуктами в России стали ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества граждан. Аналогичные данные показывает анализ страховой компании "Согласие" за 6 месяцев 2024 года.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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