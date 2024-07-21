Ущерб от урагана на Юкатане оценивается примерно в 2 млрд.$

CoreLogic оценивает страховые убытки от урагана Берилл на Ямайке, Каймановых островах и полуострове Юкатан в Мексике.
Убытки включают ущерб жилым, коммерческим, промышленным и сельскохозяйственным объектам. Ущерб не включает убытки по региональным программам страхования. Ураган Берилл усилился до 5-й категории после выхода на сушу в Гренаде и достиг максимальной скорости ветра 265 км/ч. Ураган прошел над юго-восточной частью Ямайки и обрушился на полуостров Юкатан как сильный ураган 2-й категории.
Каймановы острова остались вне зоны самых сильных ветров урагана Берилл. Ураган Берилл является самым ранним ураганом 5-й категории, зарегистрированным в Атлантическом океане.
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