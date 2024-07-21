Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Везкие причины, которые помогут ничего не забыть в дорогу
Излюбленный певец олигархов Меладзе столкнулся с отсутствием предложений
Советы по приготовлению вкусного риса
Топ пород собак, которые не любят людей
Нужно ли поливать картофель во время цветения и после
Фитнес-тренер Федорова: как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть результат
Российские журналисты получили запрет на освещение Олимпиады в Париже
Эксперты назвали напитки для водителей в жару
Новый AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 поддерживает Zenless Zone Zero

Ущерб от урагана на Юкатане оценивается примерно в 2 млрд.$

0:50
Страхование

CoreLogic оценивает страховые убытки от урагана Берилл на Ямайке, Каймановых островах и полуострове Юкатан в Мексике.

Ущерб от урагана на Юкатане оценивается примерно в 2 млрд.$
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, CC BY-SA 4.0

Убытки включают ущерб жилым, коммерческим, промышленным и сельскохозяйственным объектам. Ущерб не включает убытки по региональным программам страхования. Ураган Берилл усилился до 5-й категории после выхода на сушу в Гренаде и достиг максимальной скорости ветра 265 км/ч. Ураган прошел над юго-восточной частью Ямайки и обрушился на полуостров Юкатан как сильный ураган 2-й категории.

Каймановы острова остались вне зоны самых сильных ветров урагана Берилл. Ураган Берилл является самым ранним ураганом 5-й категории, зарегистрированным в Атлантическом океане.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Ущерб от урагана на Юкатане оценивается примерно в 2 млрд.$
Советы по приготовлению вкусного риса
Топ пород собак, которые не любят людей
Нужно ли поливать картофель во время цветения и после
Российские журналисты получили запрет на освещение Олимпиады в Париже
Фитнес-тренер Федорова: как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть результат
Новый AMD Radeon Software Adrenalin 24.7.1 поддерживает Zenless Zone Zero
Эксперты назвали напитки для водителей в жару
"Ярославский радиозавод" завершил создание вспомогательной машины для "Роскосмоса"
Не делайте эту ошибку: продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников