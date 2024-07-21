"РИ- Инвест" и "Транснефть" грызутся за сотни миллионов рублей

Новый собственник производственного комплекса обанкротившегося "Антипинского нефтеперерабатывающего завода" — столичное "РИ-ИНВЕСТ", — связываемый с Анатолием Яблонским, смог отбиться от претензий "Транснефти" на сотни миллионов рублей.
Требования были выставлены государственной транспортной монополией в связи с отклонением от плановой сдачи в трубу нефтепродуктов в 2022 году. Грузоотправитель не исполнил свои обязательства в части практически 700 тысяч тонн, что и послужило основой для формирования крупного штрафа. Представители "РИ-ИНВЕСТ" сослались на чрезвычайную ситуацию — пожар на установке глубокой переработки мазута тюменского предприятия, который и нарушил работу.
Арбитраж же в итоге поддержал именно "РИ-ИНВЕСТ". Пока конфликт прошел только первый раунд разбирательств, и наблюдатели не исключают его продолжения.
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