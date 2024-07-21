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В Центробанке разработали новые методики страхования жизни

1:07
Страхование

Банк России опубликовал новую риск-ориентированную концепцию подходов к расчету резервов по страхованию жизни.

В Центробанке разработали новые методики страхования жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Регулятор рассчитывает начать внедрение новой концепции в сегменте страхования жизни с июля 2025 года. Новый подход к расчету страховых рисков по страхованию жизни является частью перехода к риск-ориентированному подходу в регулировании отрасли. Внедрение новой концепции предполагает соответствующие изменения в положение ЦБ, регулирующее особенности формирования резервов по договорам страхования. Изменения затронут в большей степени договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Проект нормативного акта в развитие концепции планируется разместить для публичного обсуждения в III квартале 2024 года. В настоящее время структура портфеля договоров страхования жизни не учитывается. Разработанная ЦБ концепция меняет требования к расчету капитала по страхованию жизни.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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