В Центробанке разработали новые методики страхования жизни

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России опубликовал новую риск-ориентированную концепцию подходов к расчету резервов по страхованию жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Регулятор рассчитывает начать внедрение новой концепции в сегменте страхования жизни с июля 2025 года. Новый подход к расчету страховых рисков по страхованию жизни является частью перехода к риск-ориентированному подходу в регулировании отрасли. Внедрение новой концепции предполагает соответствующие изменения в положение ЦБ, регулирующее особенности формирования резервов по договорам страхования. Изменения затронут в большей степени договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Проект нормативного акта в развитие концепции планируется разместить для публичного обсуждения в III квартале 2024 года. В настоящее время структура портфеля договоров страхования жизни не учитывается. Разработанная ЦБ концепция меняет требования к расчету капитала по страхованию жизни.