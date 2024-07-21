Федеральная нотариальная палата начала выплаты клиентам

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Федеральная нотариальная палата (ФНП) впервые выплатила из Компенсационного фонда 7,2 млн рублей.

Компенсационный фонд был создан в 2015 году и пополняется за счет взносов региональных нотариальных палат. Выплата была произведена в связи с ошибкой нотариуса, который выдал свидетельство о праве на наследство по завещанию, не проверив подлинность документов.

В результате сделки купли-продажи квартиры покупатель остался без жилья, а нотариус выплатила часть суммы. ФНП отметила, что процент ошибок нотариусов остается ничтожно малым, и в 2023 году гражданам было выплачено страховое возмещение на несколько десятков миллионов рублей.