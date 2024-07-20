Турция признана самой безопасной страной с точки зрения страхования

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

За первое полугодие 2024 года лишь 0,84% путешественников, выбравших Турцию и Египет, обратились за медицинской помощью по страховым полисам. В других популярных туристических направлениях, таких как Куба, Доминикана и Венесуэла, этот показатель составил 1,01%. Примечательно, что Венесуэла была признана самой опасной страной мира.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

В Объединённых Арабских Эмиратах было зафиксировано чуть больше страховых случаев — 1,04%. Однако наибольшее количество обращений по страховке было зарегистрировано в странах Юго-Восточной Азии: Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке и Индонезии. В этих странах показатель достиг 2,65%.

Недавно произошёл скандал в отеле турецкого курорта Кемер. Российских туристов выгнали на улицу, заявив, что нет свободных номеров, несмотря на подтверждённую бронь. Тем, кому повезло больше, предоставили номера, которые оказались грязными и полными муравьёв. Стоимость путёвок в этот отель составляла около 500 тысяч рублей.