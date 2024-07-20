Обрушение моста в Балтиморе может утопить морское страхование

Обрушение моста в Балтиморе выявило сложность страхового покрытия для морских операций.

Столкновение контейнеровоза Dali с мостом привело к значительным убыткам и нарушению судоходства. Общие потери от обрушения моста могут составить от $4 млрд до $44 млн. Самой большой проблемой является возможность предъявления исков о возмещении ущерба третьим лицам. Оценочная стоимость убытков оценивается от $2 до 4 млрд.

Успешное взыскание убытков зависит от наличия вещного интереса и ограничения ответственности владельца Dali. Результаты ходатайства об ограничении и судебного разбирательства могут повлиять на страховой рынок и адмиралтейское право США.

Конгресс может попытаться отменить или изменить Закон об ограничении ответственности судовладельцев. Клубы P&I могут использовать неопределенность для осторожности в продлении перестрахования в 2025 году.