В Латинской Америке наблюдается кризис стахования

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Объем финансирования Insurtech в Латинской Америке упал до исторического минимума в $26 млн в первой половине 2024 года.

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Общий объем финансирования Insurtech в Латинской Америке составил $43 млн в период с июля 2023 года по июнь 2024 года. Экосистема insurtech в регионе расширилась на 6%, общее число стартапов составило 498. Бразилия лидирует по количеству стартапов (203), за ней следуют Чили (72) и Колумбия (67). Тихоокеанский регион показывает самый высокий процентный рост: Центральная Америка (69%), Эквадор (35%), Колумбия (24%) и Перу (23%).

Перу, Эквадор, Колумбия и Мексика привлекают больше всего иностранных insurtech-компаний. 53% insurtech сосредоточены на дистрибуции, что на 6% меньше, чем в 2020 году. Большинство дистрибьюторов специализируются на личных линиях, брокерских и MGA-моделях.

47% от общего числа составляют посредники, из которых 18% предлагают решения для цифровизации традиционного посредничества.