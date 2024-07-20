Майнинг нуждается в страховом обеспечении

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Лизинговые компании сталкиваются с трудностями при продаже профильного оборудования на фоне развития майнинга, согласно опросу, проведённому "Коммерсантом".

Фото: flickr.com by Marko Ahtisaari, CC BY 2.0

Только две из опрошенных страховых компаний — "Ренессанс Страхование" и "Согаз" — занимаются страхованием лизинговых компаний. В "Ренессанс Страховании" объясняют, что страхуют компьютерное оборудование по тарифам, которые в 1,5-2 раза выше стандартных, учитывая его интенсивную эксплуатацию.

Директор дирекции по работе с банками и лизинговыми компаниями "Согаза" Николай Набатчиков отмечает, что обычно страхуются объекты вместе с имуществом, в котором они находятся.

Евгений Ильченко, директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование", объясняет, почему страховые компании не проявляют большого интереса к страхованию оборудования для майнинга. Он говорит, что оборудование работает в режиме, который явно не предусмотрен производителем, что сравнимо с участием в гонках на обычном гражданском автомобиле.

Майнеры понимают риски своей деятельности и готовы доплачивать за страховку. Из-за отсутствия опыта работы с майнинговым оборудованием многие страховые компании испытывают трудности при оценке рисков и установлении тарифов на его страхование.

Текущее законодательство не ограничивает и не регулирует майнинг и связанную с ним деятельность, что затрудняет определение количества возможных страховых случаев. Поэтому майнеры готовы платить за лизинг оборудования на 8-12 процентных пунктов выше ключевой ставки (текущая ставка — 16%).