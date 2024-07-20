Банк России не будет карать страховщиков за ошибки в отчётности в 2025 году

11 июля состоялось совещание, в котором приняли участие представители Министерства финансов РФ, Банка России и Всероссийского союза страховщиков. На встрече обсуждался вопрос о переносе срока обязательного применения МСФО 17.
По итогам совещания было решено, что регулятор не поддержит перенос сроков перехода на стандарт МСФО. Дата старта применения стандарта остаётся неизменной — 2025 год. Однако для отчитывающихся страховых компаний были предложены послабления.
Компания "Синтегро консалтинг" сообщает, что Банк России пообещал не применять меры надзорного реагирования за нарушения в бухгалтерской финансовой отчётности страховых компаний в течение всего 2025 года. Эта позиция будет доведена до аудиторских организаций, чтобы они учли её при выдаче аудиторского заключения к отчётности.
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