Банк России не будет карать страховщиков за ошибки в отчётности в 2025 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

11 июля состоялось совещание, в котором приняли участие представители Министерства финансов РФ, Банка России и Всероссийского союза страховщиков. На встрече обсуждался вопрос о переносе срока обязательного применения МСФО 17.

Фото: www.flickr.com by United States Mission Geneva, CC BY 2.0

По итогам совещания было решено, что регулятор не поддержит перенос сроков перехода на стандарт МСФО. Дата старта применения стандарта остаётся неизменной — 2025 год. Однако для отчитывающихся страховых компаний были предложены послабления.

Компания "Синтегро консалтинг" сообщает, что Банк России пообещал не применять меры надзорного реагирования за нарушения в бухгалтерской финансовой отчётности страховых компаний в течение всего 2025 года. Эта позиция будет доведена до аудиторских организаций, чтобы они учли её при выдаче аудиторского заключения к отчётности.