"СОГАЗ" выплатил компенсации пострадавшим при крушении поезда в Коми 26 июня

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство пострадавших при сходе поезда № 511 уже получили компенсацию от АО "ФПК".

Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

АО "ФПК" выплатит компенсацию пострадавшим при сходе поезда № 511. Большинство пострадавших уже получили компенсацию от АО "ФПК". АО "ФПК" провело индивидуальную работу с пострадавшими пассажирами.

Пассажиры могут получить компенсацию после признания случая страховым АО "СОГАЗ". Большинство пассажиров, получивших медицинскую помощь, уже получили компенсации. Каждому пассажиру была возвращена полная стоимость проезда и начислено 20 тыс. баллов "РЖД Бонус". "СОГАЗ" уже выплатил возмещение 44 пострадавшим пассажирам.

Общий объем выплат пассажирам и их родственникам составит более 7 млн рублей. Пассажиры с полисами комплексного страхования получают дополнительные выплаты. "СОГАЗ" продолжает принимать заявления от пострадавших и предлагает упрощенный режим урегулирования страхового события.