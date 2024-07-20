"СОГАЗ" выплатил компенсации пострадавшим при крушении поезда в Коми 26 июня

Большинство пострадавших при сходе поезда № 511 уже получили компенсацию от АО "ФПК".
АО "ФПК" выплатит компенсацию пострадавшим при сходе поезда № 511. Большинство пострадавших уже получили компенсацию от АО "ФПК". АО "ФПК" провело индивидуальную работу с пострадавшими пассажирами.
Пассажиры могут получить компенсацию после признания случая страховым АО "СОГАЗ". Большинство пассажиров, получивших медицинскую помощь, уже получили компенсации. Каждому пассажиру была возвращена полная стоимость проезда и начислено 20 тыс. баллов "РЖД Бонус". "СОГАЗ" уже выплатил возмещение 44 пострадавшим пассажирам.
Общий объем выплат пассажирам и их родственникам составит более 7 млн рублей. Пассажиры с полисами комплексного страхования получают дополнительные выплаты. "СОГАЗ" продолжает принимать заявления от пострадавших и предлагает упрощенный режим урегулирования страхового события.
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