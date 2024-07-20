Максим Шепелев остаётся во главе "Росгосстраха"

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Максим Шепелев утвержден на новый срок генерального директора "Росгосстраха".

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Вопрос о продлении контракта с Шепелевым рассматривался на Совете директоров 17 июля. Шепелев возглавил "Росгосстрах" два года назад, сменив Геннадия Гальперина. Максим Шепелев имеет опыт работы в финансовой сфере и страховом бизнесе.

Шепелев работает в "Росгосстрахе" с 2017 года, занимал руководящие позиции в различных компаниях страхового сектора. Он имеет экономическое образование и степень магистра экономики.

Под его руководством "Росгосстрах" сохраняет высокие позиции в рейтингах страховых компаний.