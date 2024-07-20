"Росгосстрах" подтвердил свой кредитный рейтинг

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ПАО СК "Росгосстрах" на уровне ruAA.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Рейтинг обусловлен высокими размерными характеристиками, умеренной оценкой страхового бизнеса, приемлемыми финансовыми результатами и высоким качеством активов. Компания имеет высокую рыночную долю (3,8% по итогам 2023 года) и относится к 1 размерному классу.

Активы страховщика составили 154,2 млрд рублей, страховые резервы - 79,9 млрд рублей, собственные средства - 58,0 млрд рублей, уставный капитал - 14,7 млрд рублей. Высокие темпы прироста страховых взносов (+17,7% за 2023 год) положительно оцениваются агентством. Структура страхового портфеля стабильна, географическая диверсификация бизнеса на высоком уровне. Агентство отмечает отсутствие рисков концентрации клиентской базы и высокую рентабельность инвестиций. Качество активов находится на высоком уровне, риски концентрации активов на крупнейших объектах низкие.

Качество управления и организации бизнес-процессов оценивается как высокое.