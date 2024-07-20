Центробанк пересмотрел тарифную сетку страхования опасных объектов

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ЦБ установил новые тарифы по страхованию опасных объектов

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности. Для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. Для опасных объектов с оборудованием под давлением (котельные, тепловые электростанции, теплосети и др.) нижняя граница тарифа сохранится, а верхняя повысится на 25%.

Границы тарифного коридора для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, объектов со взрывчатыми веществами, шахт, скважин, кранов останутся без изменений.