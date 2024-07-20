Центробанк пересмотрел тарифную сетку страхования опасных объектов

ЦБ установил новые тарифы по страхованию опасных объектов
Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.
Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности. Для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. Для опасных объектов с оборудованием под давлением (котельные, тепловые электростанции, теплосети и др.) нижняя граница тарифа сохранится, а верхняя повысится на 25%.
Границы тарифного коридора для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, объектов со взрывчатыми веществами, шахт, скважин, кранов останутся без изменений.
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