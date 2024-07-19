Глобальный сбой в программном обеспечении накрыл и страховщиков

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Лондонская фондовая биржа сообщила о технических проблемах в работе, вызванных глобальным сбоем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

Фото: Wikimedia Commons by Donald Trung, CC BY-SA 4.0

По данным РБК, также не открывается сайт крупнейшей мировой страховой компании UnitedHealth Group.

Согласно информации, размещённой на сайте Downdetector, пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам Lloyds Bank, Visa и Mastercard.

Австралийский портал ABC News сообщил о проблемах в работе банков NAB, ANZ, Commonwealth Bank, Bendigo Bank и Suncorp. Из-за этого в стране закрываются магазины и предприятия.

О сложностях в работе также сообщили украинская служба доставки "Новая почта", несколько операторов мобильной связи, включая Vodafone и Sense Bank (бывший "Альфа-банк Украина"), а также виртуальный банк monobank.

Акции Microsoft на премаркете подешевели на 2,96%, до $427,35, по данным биржи NASDAQ на 11:01 мск.

Утром 19 июля начался глобальный сбой в работе устройств с операционной системой Windows. Он связан с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление "синего экрана смерти" на устройствах с Windows 10.

В работе авиакомпаний в США, ЕС, Австралии и других странах произошёл массовый сбой. Британский телеканал Sky News прервал вещание, а в разных странах мира нарушены связь и коммуникации.