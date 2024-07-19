Российский союз автомобилистов требует с "Синергии" 3 млрд. рублей

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РСА требует от ООО "Синергия" (экс-"НСГ Росэнерго") 3 млрд р.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

РСА требует компенсационных выплат от ООО "Синергия" (экс-"НСГ Росэнерго"). Сумма требований составляет 2,3 млрд рублей. РСА готовит еще одно исковое заявление на 764,8 млн рублей. Общая сумма требований составляет 3,04 млрд рублей.

Если "НСГ-Росэнерго" оплатит определенные судом суммы, то о банкротстве речь не идет. В период работы временной администрации в "НСГ-Росэнерго", суммы по компенсационным выплатам были включены в кредиторскую задолженность. Суды исключили 1,5 млрд рублей, так как они были определены расчетным способом.

В отношении части требований возбуждены уголовные дела. "Синергия" (экс-"НСГ Росэнерго") планировала погасить всю кредиторскую задолженность после прекращения дела о банкротстве.