"Росгосстрах" рассказал об инвестициях в развитие образования

Директор по развитию социальных проектов СК "Росгосстрах Жизнь" Элли Долганова выступила на Иннопром-2024.
Она представила новую корпоративную страховую программу долговременного ухода для поддержки работников. Программа позволяет работникам и их близким получать профессиональную помощь в непредвиденных ситуациях. Государство активно решает вопросы социальной поддержки с 2018 года, но кадровый дефицит требует особого внимания работодателей.
СК "Росгосстрах Жизнь" предлагает корпоративную программу для расширения социального пакета и повышения мотивации работников. Страховые программы, включая корпоративную программу долговременного ухода, востребованы и перекликаются с задачами национальных проектов.
Иннопром-2024 была посвящена технологическому партнерству и формированию образа будущего.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.