"Росгосстрах" рассказал об инвестициях в развитие образования

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директор по развитию социальных проектов СК "Росгосстрах Жизнь" Элли Долганова выступила на Иннопром-2024.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Она представила новую корпоративную страховую программу долговременного ухода для поддержки работников. Программа позволяет работникам и их близким получать профессиональную помощь в непредвиденных ситуациях. Государство активно решает вопросы социальной поддержки с 2018 года, но кадровый дефицит требует особого внимания работодателей.

СК "Росгосстрах Жизнь" предлагает корпоративную программу для расширения социального пакета и повышения мотивации работников. Страховые программы, включая корпоративную программу долговременного ухода, востребованы и перекликаются с задачами национальных проектов.

Иннопром-2024 была посвящена технологическому партнерству и формированию образа будущего.