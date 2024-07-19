Новости касательно медстраховки

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Туристы часто не знают, что входит в их медицинскую страховку при выезде за рубеж.

Важно прочитать правила страхования медрасходов на сайте страховщика или туроператора.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

Базовая страховка обычно не покрывает активные виды отдыха и спортивные риски. Страховка может предусматривать франшизу - минимальную сумму, которую должен оплатить клиент при обращении за помощью. Важно учитывать исключения и ограничения в страховке, особенно для беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Полезно записать контакты кол-центра страховщика или его зарубежной ассистанс-компании для обращения в случае страхового случая. В случае страхового случая, необходимо действовать через кол-центр, а не вызывать местную скорую помощь.

Страховщик может предложить оплатить некоторые расходы самостоятельно, поэтому важно иметь запас наличных на непредвиденные расходы.