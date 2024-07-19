Новости касательно медстраховки

Туристы часто не знают, что входит в их медицинскую страховку при выезде за рубеж.
Важно прочитать правила страхования медрасходов на сайте страховщика или туроператора.
Базовая страховка обычно не покрывает активные виды отдыха и спортивные риски. Страховка может предусматривать франшизу - минимальную сумму, которую должен оплатить клиент при обращении за помощью. Важно учитывать исключения и ограничения в страховке, особенно для беременных и людей с хроническими заболеваниями.
Полезно записать контакты кол-центра страховщика или его зарубежной ассистанс-компании для обращения в случае страхового случая. В случае страхового случая, необходимо действовать через кол-центр, а не вызывать местную скорую помощь.
Страховщик может предложить оплатить некоторые расходы самостоятельно, поэтому важно иметь запас наличных на непредвиденные расходы.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.