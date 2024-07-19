"Росгосстрах" выявил самые аварийные места в Москве

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Росгосстрах" выяснила, где в Москве автовладельцы чаще всего обнаруживают повреждения на своих машинах.

Фото: commons.wikimedia.org by Thue, PDM

Варшавское шоссе возглавило антирейтинг московских улиц с повреждениями машин в результате противоправных действий. Страховщик проанализировал обращения автомобилистов после страховых случаев в 2023–2024 гг.

В пятерку самых опасных улиц вошли улицы Вавилова и Вильнюсская, Кутузовский проспект и Профсоюзная улица. В ближнем Подмосковье больше всего случаев вандализма зафиксировано в Одинцово, Химках, Балашихе, Красногорске, Люберцах и Мытищах.

56% автомобилистов из столицы сталкивались с повреждениями машин неизвестными. Риск противоправных действий остается актуальным для автомобилистов, за прошлый год было почти 2400 обращений, в этом — уже более 1000.

Устранять последствия вандализма приходится за свои деньги, если нет полиса каско. При выборе программы страхования стоит внимательно читать условия, так как есть продукты каско с ограниченным покрытием.