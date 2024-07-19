Страховка от клеща становится всё более популярной в "СберСтраховании"

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

80% клиентов "СберСтрахования" оформили страховку от укуса клеща в рамках комплексной программы "Защита на любой случай".

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Всего с апреля по июнь было заключено 153 тыс. договоров с модулем "Защита от клеща". Модуль включает удаление клеща, исследование на инфекции, введение иммуноглобулина, анализы и реабилитацию при клещевой инфекции.

Страховая сумма на каждого застрахованного составляет 2 млн рублей. Защита действует по всей России. Чаще всего этот модуль оформляют жители Сибири и Москвы. Модуль "Защита от клеща" был добавлен в программу "Защита на любой случай" без необходимости заключения нового договора.