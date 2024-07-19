Страховка от клеща становится всё более популярной в "СберСтраховании"

80% клиентов "СберСтрахования" оформили страховку от укуса клеща в рамках комплексной программы "Защита на любой случай".
Всего с апреля по июнь было заключено 153 тыс. договоров с модулем "Защита от клеща". Модуль включает удаление клеща, исследование на инфекции, введение иммуноглобулина, анализы и реабилитацию при клещевой инфекции.
Страховая сумма на каждого застрахованного составляет 2 млн рублей. Защита действует по всей России. Чаще всего этот модуль оформляют жители Сибири и Москвы. Модуль "Защита от клеща" был добавлен в программу "Защита на любой случай" без необходимости заключения нового договора.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.