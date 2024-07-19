"Ингосстрах" застраховал игроков "Рубина"

"Ингосстрах" предоставил "Рубину" комплексное страхование рисков команды.
В рамках договора "Ингосстрах" предоставляет "Рубину" добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая, страхование тренировочной базы, транспорта и ответственности организатора массовых мероприятий.
"Ингосстрах" стал официальным страховщиком клуба "Рубин". Сотрудники клуба получат страховую защиту здоровья, тренировочной базы и транспорта.
Сумма коллективной и индивидуальной страховки держится в секрете.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.