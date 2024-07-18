"Кватро-Альянсу" пришёл конец: "Ингосстрах" требует с него половину выручки

Страховщик "Ингосстрах" подал иск к "Кватро-Альянс" на 821 млн рублей.
Иск касается взыскания ущерба в порядке суброгации. "Ингосстрах" также направил заявление о принятии обеспечительных мер, включая арест имущества ответчика.
Заявление пока оставлено без движения из-за отсутствия доказательств уплаты госпошлины. ООО "Кватро-Альянс" имеет всего два дела, связанных с таможней и взысканием с индивидуального предпринимателя. Компания занимается проектированием, модернизацией и комплектацией электрических сетей и объектов энергетики.
"Кватро-Альянс" создана в 2016 году, максимальная выручка в 2021 году составила 1,2 млрд рублей.
Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, а учредителем и гендиректором является Максим Гусак.
Суброгация — это переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причинённый застрахованному имуществу.
Суброгация применяется в имущественном страховании и является одним из способов обеспечения интересов страховщика. Она позволяет компенсировать его затраты на выплату страхового возмещения и предотвратить неосновательное обогащение страхователя или выгодоприобретателя.
Однако стоит учесть, что суброгация не применяется в случаях, когда вред жизни или здоровью был причинён гражданину.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.