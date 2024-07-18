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"Кватро-Альянсу" пришёл конец: "Ингосстрах" требует с него половину выручки

1:38
Страхование

Страховщик "Ингосстрах" подал иск к "Кватро-Альянс" на 821 млн рублей.

Иск касается взыскания ущерба в порядке суброгации.  "Ингосстрах" также направил заявление о принятии обеспечительных мер, включая арест имущества ответчика.

 Заявление пока оставлено без движения из-за отсутствия доказательств уплаты госпошлины. ООО "Кватро-Альянс" имеет всего два дела, связанных с таможней и взысканием с индивидуального предпринимателя. Компания занимается проектированием, модернизацией и комплектацией электрических сетей и объектов энергетики.

"Кватро-Альянс" создана в 2016 году, максимальная выручка в 2021 году составила 1,2 млрд рублей.

Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, а учредителем и гендиректором является Максим Гусак.

Суброгация — это переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причинённый застрахованному имуществу.

Суброгация применяется в имущественном страховании и является одним из способов обеспечения интересов страховщика. Она позволяет компенсировать его затраты на выплату страхового возмещения и предотвратить неосновательное обогащение страхователя или выгодоприобретателя.

Однако стоит учесть, что суброгация не применяется в случаях, когда вред жизни или здоровью был причинён гражданину.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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