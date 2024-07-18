В Ивановской области застраховали дом на 63 млн. рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ивановский филиал "Росгосстраха" застраховал коттедж площадью почти 550 кв м.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Страховой продукт "Дом. Фундаментальное решение" защищает конструктив строения, внутреннюю отделку и инженерное оборудование, домашнее имущество.

Полис включает полный пакет рисков на случай пожара, залива, стихийных бедствий, наезда транспортных средств, противоправных действий третьих лиц, кражи и т. д.

Общая сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по договору превысила 63 млн р.

Владелец дома основательно подошёл к процессу страховой защиты своего имущества, изучив страховые программы и связавшись с агентом. В Ивановской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", включающий 26 агентских центров, универсальных офисов и центр урегулирования убытков в Иванове.