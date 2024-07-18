Какова стоимость страхования жизни?

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоимость страхования жизни зависит от возраста, пола, состояния здоровья, образа жизни и других факторов. Также на стоимость влияют выбранные риски и условия договора.

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Чтобы узнать точную стоимость страховки, можно обратиться в несколько страховых компаний и запросить расчёт стоимости полиса с учётом ваших индивидуальных параметров.

Стоимость страховки может варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей в год, в зависимости от условий договора и выбранных рисков. Также стоит учесть, что некоторые компании предлагают различные акции и специальные предложения, которые могут снизить стоимость полиса.