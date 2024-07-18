Стало ясно, что виноградники необходимо страховать

Масштабный пожар в винодельческом районе Абрау-Дюрсо указывает на необходимость страхования виноградников.
В Краснодарском крае застраховано около 18% виноградников (5,3 тыс. га). Виноградники в регионе не пострадали от пожара, распространение огня остановлено на 13-14 км.
Возможная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности. Страхование виноградников включено в систему агрострахования с господдержкой. Риск поджога также можно включить в страховой полис без господдержки.
В России уже есть опыт урегулирования крупных убытков в страховании виноградников. Государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры осуществляется в рамках централизованной системы.
Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.