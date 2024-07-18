Стало ясно, что виноградники необходимо страховать

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Масштабный пожар в винодельческом районе Абрау-Дюрсо указывает на необходимость страхования виноградников.

В Краснодарском крае застраховано около 18% виноградников (5,3 тыс. га). Виноградники в регионе не пострадали от пожара, распространение огня остановлено на 13-14 км.

Возможная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности. Страхование виноградников включено в систему агрострахования с господдержкой. Риск поджога также можно включить в страховой полис без господдержки.

В России уже есть опыт урегулирования крупных убытков в страховании виноградников. Государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры осуществляется в рамках централизованной системы.

Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков.