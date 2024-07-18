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В Госдуме раскритиковали идею о продлении сроков ремонта по ОСАГО

0:50
Страхование

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - За правду", выразил сомнение в целесообразности увеличения срока ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней.

В Госдуме раскритиковали идею о продлении сроков ремонта по ОСАГО
Фото: Администрация городского округа город Волжский is licensed under public domain

Миронов призывает кабмин отказаться от принятия такого решения. Увеличение срока ремонта автомобилей по ОСАГО якобы вызвано проблемами с поставкой запчастей в Россию. Страховые компании не успевают ремонтировать машины по ОСАГО в положенные 30 дней.

Миронов считает, что увеличение срока ремонта автомобилей по ОСАГО не является справедливым и честным решением. Он также напоминает о проблемах с использованием подержанных запчастей для ремонта автомобилей после аварий.

 Миронов призывает Правительство не принимать такое решение.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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