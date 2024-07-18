В Госдуме раскритиковали идею о продлении сроков ремонта по ОСАГО

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - За правду", выразил сомнение в целесообразности увеличения срока ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней.
Миронов призывает кабмин отказаться от принятия такого решения. Увеличение срока ремонта автомобилей по ОСАГО якобы вызвано проблемами с поставкой запчастей в Россию. Страховые компании не успевают ремонтировать машины по ОСАГО в положенные 30 дней.
Миронов считает, что увеличение срока ремонта автомобилей по ОСАГО не является справедливым и честным решением. Он также напоминает о проблемах с использованием подержанных запчастей для ремонта автомобилей после аварий.
Миронов призывает Правительство не принимать такое решение.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.