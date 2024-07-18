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Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей

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Страхование

Пермский филиал страховой компании "Пари" успешно урегулировал крупный убыток, который возник в результате пожара. Пожар начался в соседнем здании, а затем перекинулся на застрахованное имущество.

Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей
Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, PDM

В результате пожара были полностью уничтожены матрасы, а также материалы и оборудование, необходимые для их производства. Страховая компания "Пари" признала этот случай страховым и выплатила возмещение в размере причинённого ущерба — 12,6 миллиона рублей.

это одна из самых крупных страховых выплат СК "Пари" за этот год. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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