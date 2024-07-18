Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пермский филиал страховой компании "Пари" успешно урегулировал крупный убыток, который возник в результате пожара. Пожар начался в соседнем здании, а затем перекинулся на застрахованное имущество.

Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, PDM

В результате пожара были полностью уничтожены матрасы, а также материалы и оборудование, необходимые для их производства. Страховая компания "Пари" признала этот случай страховым и выплатила возмещение в размере причинённого ущерба — 12,6 миллиона рублей.

это одна из самых крупных страховых выплат СК "Пари" за этот год.