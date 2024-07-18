Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей

Пермский филиал страховой компании "Пари" успешно урегулировал крупный убыток, который возник в результате пожара. Пожар начался в соседнем здании, а затем перекинулся на застрахованное имущество.
В результате пожара были полностью уничтожены матрасы, а также материалы и оборудование, необходимые для их производства. Страховая компания "Пари" признала этот случай страховым и выплатила возмещение в размере причинённого ущерба — 12,6 миллиона рублей.
это одна из самых крупных страховых выплат СК "Пари" за этот год.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.