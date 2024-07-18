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С 2025 года банки будут жёстче наказывать за мисселинг

1:52
Страхование

Как сообщили "Известиям", глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил о планах ввести штрафы для банков за мисселинг.

С 2025 года банки будут жёстче наказывать за мисселинг
Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, CC BY 2.0

По словам Михаила Мамуты, размер штрафа планируется установить на уровне 0,1% от капитала банка. Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, уточнил, что законопроект может быть принят уже в этом году, и в таком случае новые правила начнут действовать с 2025 года.

В марте текущего года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала установить более высокие штрафы для банков, которые не устраняют нарушения после предписания регулятора — вплоть до 1% от капитала.

Ольга Малюгина, генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest, отмечает, что 0,1% и тем более 1% от капитала — это существенная нагрузка для банков. Она считает, что такое нововведение поможет решить проблему мисселинга. По её мнению, учитывая объём собственных средств (капитала) крупных банков, даже минимальная планка штрафов будет составлять от нескольких сотен миллионов рублей.

Евгения Лазарева из Народного фронта добавляет, что одной из самых распространённых жалоб на мисселинг и навязывание услуг остаётся продажа страховок. Она приводит пример, когда организация убеждает клиентов в необходимости покупки защиты при кредитовании, обещая покрытие долга в крайнем случае. Однако людей не предупреждают, что основная часть платы уходит на агентскую комиссию банка. В результате страховка не компенсирует кредит, а клиенты платят за неё втридорога.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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