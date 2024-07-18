Пострадавшие в аварии с автобусом на Алтае требуют компенсации

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Алтайском крае, требуют выплаты по ОСГОП в "РЕСО-Гарантии".

В результате аварии в Алтайском крае 17 человек получили травмы. Пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты по закону об ОСГОП.

Водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком. Перевозчик имеет действующий договор ОСГОП с САО "РЕСО-Гарантия". Страховая компания подтвердила готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем. Размер возмещения за вред здоровью зависит от вида, локализации и тяжести травмы.

За несколько травм разной локализации страховая выплата может составить до 2 млн рублей.

С 1 января 2013 года в России действует закон, предоставляющий право на страховые выплаты пассажирам общественного транспорта.