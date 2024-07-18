В Москве осудили двух травматологов-мошенников

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Москве вынесен приговор двум врачам-травматологам за незаконное получение страховых выплат.

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Общий ущерб от их деятельности превысил несколько миллионов рублей. Все участники ОПГ (15 человек) признаны виновными и получили различные наказания.

Схема мошенничества была простой: врачи заключали договоры с страховыми компаниями, вносили подложные сведения в медицинские документы и получали выплаты. Преступные действия были пресечены в декабре 2019 года, когда были возбуждены уголовные дела.

Всего было доказано совершение 52 тяжких преступлений, включая фиктивные переломы. Приговор обжалуется из-за чрезмерной мягкости наказания и его несоразмерности ущербу.

Страховое мошенничество является уголовно наказуемым деянием с наказанием до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей штрафа.