В Москве осудили двух травматологов-мошенников

В Москве вынесен приговор двум врачам-травматологам за незаконное получение страховых выплат.
Общий ущерб от их деятельности превысил несколько миллионов рублей. Все участники ОПГ (15 человек) признаны виновными и получили различные наказания.
Схема мошенничества была простой: врачи заключали договоры с страховыми компаниями, вносили подложные сведения в медицинские документы и получали выплаты. Преступные действия были пресечены в декабре 2019 года, когда были возбуждены уголовные дела.
Всего было доказано совершение 52 тяжких преступлений, включая фиктивные переломы. Приговор обжалуется из-за чрезмерной мягкости наказания и его несоразмерности ущербу.
Страховое мошенничество является уголовно наказуемым деянием с наказанием до 10 лет лишения свободы и до 1 миллиона рублей штрафа.
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