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Количество страховых случаев с электросамокатами снизилось

1:00
Страхование

Число происшествий с участием самокатчиков сократилось на 16% в 2024 году.

Количество страховых случаев с электросамокатами снизилось
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Серьезность травм, полученных во время катания на самокатах, увеличилась. Средняя выплата по итогам ЧП выросла с 5,5 тыс. рублей в 2023 году до 7,2 тыс. рублей в 2024 году.

67% травм из-за самокатов получают мужчины, дети и подростки. Средний возраст пострадавшего в результате катания на СИМ составляет 44-45 лет.

Средний возраст участника ДТП с самокатом вырос с 22 лет в 2023 году до 23 лет в 2024 году.

Самые опасные самокатчики проживают в Чувашии, Коми, Воронежской области, Псковской области, Приморском крае, Башкортостане.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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