Количество страховых случаев с электросамокатами снизилось

Число происшествий с участием самокатчиков сократилось на 16% в 2024 году.
Серьезность травм, полученных во время катания на самокатах, увеличилась. Средняя выплата по итогам ЧП выросла с 5,5 тыс. рублей в 2023 году до 7,2 тыс. рублей в 2024 году.
67% травм из-за самокатов получают мужчины, дети и подростки. Средний возраст пострадавшего в результате катания на СИМ составляет 44-45 лет.
Средний возраст участника ДТП с самокатом вырос с 22 лет в 2023 году до 23 лет в 2024 году.
Самые опасные самокатчики проживают в Чувашии, Коми, Воронежской области, Псковской области, Приморском крае, Башкортостане.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.