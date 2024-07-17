Самые дорогие страховые случаи в автостраховании за последний год

Самым дорогим застрахованным автомобилем в "СОГАЗе" оказался бронированный Mercedes S-Class стоимостью 125 млн рублей.
Самой "дорогой" выплатой за полугодие стала 32 млн рублей за полностью уничтоженный Rolls-Royce от "Ренессанса".
В "Ингосстрахе" самым дорогим автомобилем оказался Rolls-Royce Phantom 2023 года выпуска, стоимость которого составила более 108 млн рублей, а премия — более 1,7 млн рублей.
В "РЕСО-Гарантии" самыми дорогими застрахованными автомобилями стали Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Cullinan и Bentley Continental GT, все автомобили новые (2023-2024 гг. выпуска).
В "Росгосстрахе" самым дорогим автомобилем стал Bentley Bentayga 2023 года выпуска, страховая сумма по которому составила 40 млн рублей.
В "СОГАЗе" самым дорогим застрахованным автомобилем оказался бронированный Mercedes S-Class стоимостью 125 млн рублей, затем Rolls-Royce Cullinan стоимостью 105 млн рублей и Aurus Senat стоимостью 97 млн рублей.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.