Самые дорогие страховые случаи в автостраховании за последний год

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Самым дорогим застрахованным автомобилем в "СОГАЗе" оказался бронированный Mercedes S-Class стоимостью 125 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC BY-SA 3.0

Самой "дорогой" выплатой за полугодие стала 32 млн рублей за полностью уничтоженный Rolls-Royce от "Ренессанса".

В "Ингосстрахе" самым дорогим автомобилем оказался Rolls-Royce Phantom 2023 года выпуска, стоимость которого составила более 108 млн рублей, а премия — более 1,7 млн рублей.

В "РЕСО-Гарантии" самыми дорогими застрахованными автомобилями стали Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Cullinan и Bentley Continental GT, все автомобили новые (2023-2024 гг. выпуска).

В "Росгосстрахе" самым дорогим автомобилем стал Bentley Bentayga 2023 года выпуска, страховая сумма по которому составила 40 млн рублей.

В "СОГАЗе" самым дорогим застрахованным автомобилем оказался бронированный Mercedes S-Class стоимостью 125 млн рублей, затем Rolls-Royce Cullinan стоимостью 105 млн рублей и Aurus Senat стоимостью 97 млн рублей.