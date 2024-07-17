Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ

За пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени со "Сбербанк Страхования", "Ингосстраха" и "ВСК" взыскивают €112 млн.
Российский страховщик "Ри-Инвест" подал иск о взыскании страхового возмещения и процентов с "Сбербанк Страхования", "Ингосстраха" и "ВСК" на сумму более €112 млн./
Иск связан с пожаром на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в январе 2022 года. Основная сложность для российских страховщиков — потеря западного перестрахования по данному риску из-за санкций.
Страховщики считают, что ущерб от пожара не соответствует сумме иска.
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