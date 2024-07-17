Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

За пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени со "Сбербанк Страхования", "Ингосстраха" и "ВСК" взыскивают €112 млн.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC0

Российский страховщик "Ри-Инвест" подал иск о взыскании страхового возмещения и процентов с "Сбербанк Страхования", "Ингосстраха" и "ВСК" на сумму более €112 млн./

Иск связан с пожаром на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в январе 2022 года. Основная сложность для российских страховщиков — потеря западного перестрахования по данному риску из-за санкций.

Страховщики считают, что ущерб от пожара не соответствует сумме иска.