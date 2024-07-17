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В Приморье приостановлены продажи ОСАГО из-за инсценированных ДТП и страхового мошенничества

В Приморском крае остановили продажу ОСАГО из-за фальшивых ДТП

3:17
Страхование

В Приморском крае страховые компании временно приостановили продажу полисов ОСАГО из-за большого числа инсценированных ДТП. Об этом сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

В Приморском крае остановили продажу ОСАГО из-за фальшивых ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов отметил, что недобросовестные автовладельцы намеренно создавали аварии, чтобы заменить детали на своих иностранных автомобилях за счёт страховых компаний или заработать на старых праворульных авто и страховых полисах.

Ефремов рассказал, что рабочая группа страховщиков, включающая представителей страховых компаний, региональных властей, правоохранительных органов и прокуратуры, способствовала созданию в уголовном розыске региона специального отдела для выявления страхового мошенничества и расследования дел по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

"В каждом регионе России есть свои особенности, и без таких групп страховщикам было бы сложно бороться с мошенничеством, — прокомментировал Ефремов. — Взаимодействие между ведомствами помогает эффективно противодействовать преступникам, накапливать опыт и разрабатывать методики расследования".

По словам Ефремова, за шесть лет доказанный ущерб от действий страховых мошенников составил более 31 млрд рублей. Мошенничество в сфере автострахования занимает первое место в этой статистике: 47% ущерба приходится на ОСАГО и каско, 26% — на ДГО (добровольное страхование гражданской ответственности).

В регионах с высокой активностью мошенников и низкой эффективностью правоохранительных органов ущерб страховщиков влияет на цены полисов для всех потребителей, включая добросовестных автомобилистов.

Проблемы с продажей полисов ОСАГО начались в середине 2022 года. В некоторых регионах полисы не оформляли четырем из пяти автолюбителей. Самая сложная ситуация была на Дальнем Востоке. Тогда страховщики объясняли это техническими ошибками, а водители Приморья вынуждены были нарушать закон.

Ситуация начала улучшаться только с конца прошлого года, по данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России. Согласно майскому релизу регулятора, за первый квартал 2024 года Банк России получил 119 обращений от приморцев, связанных с обязательным автострахованием, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Жители региона стали реже жаловаться на сложности с покупкой полисов ОСАГО и отказы в заключении договоров.

"Существенное снижение количества жалоб на невозможность заключения договоров ОСАГО в регионе наблюдается с III квартала 2023 г. Число обращений, связанных с недоступностью полисов, сократилось в 20 раз — 15 жалоб за I квартал 2024 г. против 306 за первые три месяца прошлого года", — говорилось в релизе.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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