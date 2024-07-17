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Компенсация ущерба автомобилю после ураганов: полис КАСКО, помощь государства и страховые выплаты

Эксперт рассказала, как получить компенсацию за ущерб от погодных катаклизмов

1:28
Страхование

Недавно Интернет заполонили кадры последствий урагана в Московском регионе: грозы, град, поваленные деревья, затопленные улицы и сорванные крыши. Эксперт по страхованию и лизингу компании "Передовые Платежные Решения" Лидия Мигаль рассказала, кто будет компенсировать ущерб автомобилю, пострадавшему от стихии: государство, страховая компания или сам владелец.

Эксперт рассказала, как получить компенсацию за ущерб от погодных катаклизмов
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, PDM

"Страховая компания будет возмещать обычно в случае ущерба автомобилю от стихийных бедствий. Таких как ураган, град, удар молнии. Произойдет это в том случае, если у владельца автомобиля имеется полис КАСКО", — пояснила Мигаль.

По словам эксперта, государство может оказать помощь в случае крупных катастроф, когда регион объявляют зоной бедствия или организуется финансовая поддержка пострадавшим, сообщает издание "Южный Федеральный".

"Владелец автомобиля также будет вынужден понести часть расходов на восстановление автомобиля, если ущерб превысит размер страхового возмещения. Или в случае, если у владельца авто нет действующего страхового полиса", — добавила она.

Таким образом, ответственность за компенсацию ущерба автомобилю, пострадавшему от стихийного бедствия, зависит от наличия полиса КАСКО, размера ущерба и решений страховой компании и государства, заключила Лидия Мигаль.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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