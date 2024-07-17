ФОМС напоминает: беременные женщины могут бесплатно получать медицинскую помощь по полису ОМС

Эксперты напомнили, что беременные могут получить бесплатную медпомощь по ОМС

2:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ФОМС напомнили, что беременные женщины могут получать медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). В России существует ряд мер поддержки будущих мам, включая различные медицинские услуги и обследования в рамках ОМС.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, PDM

Система ОМС предоставляет бесплатную первичную медико-санитарную помощь, включая профилактическую, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Беременные женщины могут обращаться в любую женскую консультацию в любом населенном пункте России, независимо от гражданства, прописки или места постоянного проживания, сообщает "Комсомольская правда".

Программа ОМС включает следующие гарантии для будущих мам: постановка на учет в женской консультации, проведение гинекологических осмотров и необходимых обследований, таких как УЗИ и КТГ, консультации узких специалистов и аудиологический скрининг. Кроме того, роженицы имеют право на госпитализацию в момент родов. В послеродовой период ОМС также предусматривает медицинское сопровождение матери и новорожденного.

При наличии медицинских показаний полис ОМС позволяет использовать эпидуральную анестезию во время родов.

С начала 2024 года в список услуг, доступных по ОМС, включены консультации медицинских психологов.

В ФОМС отметили, что некоторым беременным женщинам может потребоваться высокотехнологичная медицинская помощь, которую они могут получить по полису ОМС на различных этапах беременности, во время родов и после них. Такие услуги также предоставляются при врожденных аномалиях и определенных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

С этого года граждане от 18 до 49 лет могут в рамках профилактических мероприятий пройти оценку репродуктивного здоровья. Диспансеризация взрослых по ОМС проводится для диагностики возможных заболеваний и состояний, которые могут негативно сказаться на течение беременности, а также факторов риска их развития.

Для получения информации по всем интересующим вопросам застрахованные граждане могут обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или позвонить по телефону горячей линии территориальных фондов ОМС.