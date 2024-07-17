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Страховая компания "Югория" произвела выплату в 191 млн рублей за аварию судна в Баренцевом море

Страховая компания выплатила 191 млн рублей владельцу пострадавшего судна

1:28
Страхование

АО Группа страховых компаний "Югория" произвела выплату в размере 191 млн рублей владельцу грузового судна по договору страхования водного транспорта.

Страховая компания выплатила 191 млн рублей владельцу пострадавшего судна
Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошёл в губе Корелинская Баренцева моря в конце 2023 года. Судно, застрахованное в "Югории", возвращалось в порт Мурманск после разгрузки корма для рыбоводческих садковых комплексов. В условиях тяжёлой погоды оно было выброшено на мель, что привело к значительным повреждениям корпуса и создало угрозу для жизни восьми членов экипажа. Все они были благополучно эвакуированы спасательными службами, сообщили в пресс-службе страховщика.

После получения уведомления о событии, специалисты "Югории" оперативно провели комплекс мероприятий по урегулированию убытка. Это позволило в короткие сроки собрать и проанализировать всю необходимую информацию о причинах и последствиях аварии. По результатам анализа событие было признано страховым случаем, и страховая выплата была произведена в соответствии с условиями договора.

На принятие решения и выплату компенсации ушло менее месяца с момента получения полного комплекта документов, так как специалисты страховщика с самого начала активно сопровождали процесс урегулирования убытка, включая выездные мероприятия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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