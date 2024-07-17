Суд Оренбурга начнёт рассмотрение дела экс-руководителя "Евроинс" по обвинению в крупном мошенничестве

В Ленинский районный суд города Оренбурга поступило уголовное дело против 65-летнего жителя Оренбурга, бывшего начальника управления развития продаж в ООО Русское страховое общество "Евроинс" в Оренбургской области. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, подсудимый, используя своё служебное положение, обманным путём предоставлял ООО РСО "Евроинс" ложные сведения о фактически оказанных услугах индивидуальным предпринимателем, который не знал о его преступных намерениях. В результате, по договору на оказание агентских услуг, он похитил денежные средства компании в размере 13 млн рублей, нанеся тем самым материальный ущерб. Следствие считает, что подсудимый заключил от имени страховой компании более 100 договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
Уголовное дело передано судье для назначения судебного заседания.
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