Не экономьте на медицинской страховке: что нужно знать перед отпуском за границей

Россиянам советуют не выезжать за границу без медицинской страховки

2:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие считают медицинскую страховку на время отпуска ненужной тратой денег. Поэтому туристы стараются сэкономить на этом, отправляясь за границу.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Однако, несчастный случай или отравление могут случиться с каждым. В таких ситуациях потребуется медицинская помощь, за которую иногда нужно заплатить значительные суммы. Не все российские туристы готовы к таким затратам.

Недавно россиянка, находясь в Таиланде, попала в серьёзную аварию и получила тяжелые травмы. Операция обошлась в 4 млн рублей. Сейчас её семья ищет способы помочь ей.

Старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса университета "Синергия" Мария Клевицкая рассказала о нюансах медицинской страховки за границей в интервью ИА RuNews24. ru.

Эксперт отметила, что россиянам нельзя выезжать за границу без страхового полиса. Но условия страхования сильно различаются.

Большинство полисов, включенных в стоимость тура, не покрывают полностью расходы на лечение при серьезных травмах.

К тому же у таких полисов часто есть франшиза. В среднем она составляет от 15 до 30 долларов или евро. То есть, если турист подвернул ногу или получил ссадину, медицинскую помощь окажут только после уплаты франшизы.

Многие полисы также имеют дневной лимит покрытия. Если стоимость лечения превысит этот лимит, туристу придется доплачивать.

Клевицкая предложила оформить дополнительную страховку от невыезда, чтобы избежать этих проблем. Но и здесь есть нюансы. Например, отказаться от тура можно только при госпитализации.

Если турист заболел до вылета и лечился амбулаторно, возврат средств может быть невозможен, если амбулаторное лечение не включено в полис.

Стоимость полноценной страховки от невыезда составляет около 5% от стоимости тура. Цена полиса зависит и от видов активностей, которыми планирует заниматься турист. Например, для горнолыжников, хайкеров и дайверов нужна дополнительная страховка, даже если они путешествуют внутри страны.

В заключение Клевицкая подчеркнула, что туроператоры научились оценивать риски, связанные с выездом за границу. Она рекомендовала не экономить на страховке от невыезда семьям с детьми и пожилым людям, так как именно эти группы наиболее подвержены риску отмены поездки или необходимости медицинской помощи во время отпуска.