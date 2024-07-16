В Сыктывкаре завершено расследование по делу о мошенничестве в сфере страхования на 203 тысяч рублей

В прокуратуре города Сыктывкара утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). По данным надзорного ведомства, в феврале 2024 года они подали заявление в страховую компанию на получение возмещения по ОСАГО на сумму 203 тыс. рублей. Поскольку ДТП было оформлено без участия полиции, страховая компания выплатила только 100 тыс. рублей.
Во время внутренней проверки сотрудники страховой компании выявили несоответствия в заявленных повреждениях автомобиля, которые, по мнению эксперта, не могли возникнуть в результате указанного ДТП. Расследование показало, что авария произошла за несколько часов до оформления договора ОСАГО и всего за два дня до подачи заявления.
Следственные органы УМВД России по г. Сыктывкару завершили расследование и передали уголовное дело в Сыктывкарский городской суд. Согласно следствию, обвиняемые действовали сговорчиво, предоставив фальсифицированные документы и ложные сведения о страховом случае с целью незаконного обогащения.
В прокуратуре подчеркнули, что такие случаи мошенничества являются серьезным нарушением законодательства и могут привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Представители страховых компаний и эксперты отмечают, что такие случаи ущемляют интересы честных граждан и ведут к увеличению стоимости страховых полисов. В связи с этим важен более строгий контроль за подачей страховых случаев и их проверкой.
Судебное разбирательство по этому делу ожидается в ближайшие месяцы. Обвиняемые будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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