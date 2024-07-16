В Сыктывкаре завершено расследование по делу о мошенничестве в сфере страхования на 203 тысяч рублей

Двое жителей Сыктывкара обвинены в страховом мошенничестве на 203 тысяч рублей

2:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

В прокуратуре города Сыктывкара утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). По данным надзорного ведомства, в феврале 2024 года они подали заявление в страховую компанию на получение возмещения по ОСАГО на сумму 203 тыс. рублей. Поскольку ДТП было оформлено без участия полиции, страховая компания выплатила только 100 тыс. рублей.

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Во время внутренней проверки сотрудники страховой компании выявили несоответствия в заявленных повреждениях автомобиля, которые, по мнению эксперта, не могли возникнуть в результате указанного ДТП. Расследование показало, что авария произошла за несколько часов до оформления договора ОСАГО и всего за два дня до подачи заявления.

Следственные органы УМВД России по г. Сыктывкару завершили расследование и передали уголовное дело в Сыктывкарский городской суд. Согласно следствию, обвиняемые действовали сговорчиво, предоставив фальсифицированные документы и ложные сведения о страховом случае с целью незаконного обогащения.

В прокуратуре подчеркнули, что такие случаи мошенничества являются серьезным нарушением законодательства и могут привести к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Представители страховых компаний и эксперты отмечают, что такие случаи ущемляют интересы честных граждан и ведут к увеличению стоимости страховых полисов. В связи с этим важен более строгий контроль за подачей страховых случаев и их проверкой.

Судебное разбирательство по этому делу ожидается в ближайшие месяцы. Обвиняемые будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.