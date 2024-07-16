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Большинство россиян считают летние каникулы временем для дополнительного обучения детей

64% россиян используют летние каникулы для дополнительного образования детей

2:10
Страхование

Большинство россиян (87%) считают, что летние каникулы можно использовать для дополнительного обучения детей, согласно результатам совместного опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и сервисом Зарплата. ру. Четверть родителей отправляют детей в образовательные лагеря, при этом в 79% случаев учитываются желания и интересы ребенка.

64% россиян используют летние каникулы для дополнительного образования детей
Фото: flickr.com by dotmatchbox at flickr, CC BY-SA 2.0

Среди респондентов, 64% уверены, что каникулы — это возможность для дополнительного образования, но учиться целыми днями не обязательно, а 23% считают, что летний период нужно использовать максимально эффективно.

Опрос показал, что подавляющее большинство родителей (92,5%) планируют досуг детей на летние каникулы заранее. В основном, они выбирают туризм: совместные путешествия по России (61,5%) и за границу (15%), а также отправляют детей к родственникам или на дачу (28%). На втором месте — дополнительное обучение: путевки в выездной образовательный лагерь (25%), летний школьный лагерь (19%) и онлайн-курсы (16%). Третье место занимает физическая активность: спортивные лагеря и сборы (15%). Таким образом, родители стремятся сочетать развлечения с образовательной составляющей досуга.

Треть детей (34,5%) уже бывали в летних лагерях. Половина опрошенных (49,5%) еще не имели такого опыта, но планируют отправить детей в лагеря в будущем. Наиболее популярны спортивно-оздоровительные (56%), творческие (41%), гуманитарные и языковые лагеря (42%), а также смены, ориентированные на программирование и интернет-технологии (24%). Реже выбираются естественно-научные профили (17%).

При выборе образовательной смены большинство родителей (79%) в первую очередь учитывают желания и интересы ребенка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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