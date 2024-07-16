Как правильно использовать страховой полис для выезжающих за рубеж: основные правила и исключения

Страховка для путешествий: что нужно знать, чтобы спасти деньги и здоровье

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство российских туристов не задумываются о правильном использовании страхового полиса для выезжающих за рубеж (ВЗР). Однако в случае наступления страхового случая он не только предоставляет квалифицированную помощь, но и минимизирует потери.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Основное правило при использовании полиса путешественника: при наступлении страхового случая необходимо немедленно связаться со своим страховщиком или ассистансом (партнерской компанией в стране пребывания) и сообщить о происшествии. После этого следует дождаться указаний на медицинский центр (где окажут помощь) или приезда врача в случае неотложной помощи.

В экстренной ситуации можно самостоятельно вызвать скорую помощь, уведомив страховую компанию. Расходы будут покрыты полисом, если лечение соответствует условиям страхового договора, правилам страхования и диагнозу застрахованного.

Важно учитывать возможные исключения из страхового договора. Например, опция "Спорт и активный отдых" не включена в большинство стандартных страховых договоров для путешественников и требует дополнительного подключения и оплаты, как сообщает портал Банки. ру.