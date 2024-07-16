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Всё, что нужно знать о добровольном медицинском страховании: услуги, преимущества и ограничения полиса ДМС

От услуг скорой помощи до стоматологических операций: что покрывает полис ДМС

Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) предоставляет широкий ассортимент медицинских услуг, дополняя обязательное медицинское страхование (ОМС). С помощью ДМС можно получать качественную медицинскую помощь в лучших клиниках и у высококвалифицированных специалистов.

От услуг скорой помощи до стоматологических операций: что покрывает полис ДМС
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Стандартный полис ДМС обычно включает амбулаторно-поликлинические услуги, такие как консультации врачей, диагностика, лабораторные исследования и физиотерапия. Кроме того, полис покрывает услуги скорой помощи и экстренную госпитализацию. Одним из важных преимуществ ДМС является возможность выбора медицинского учреждения и врача, что повышает комфорт и доверие пациента к лечению.

Стационарное лечение также входит в стандартный полис ДМС, включая хирургические операции, анестезию и реабилитацию. Также полис может покрывать стоимость медикаментов, необходимых во время госпитализации.

Дополнительно, многие полисы ДМС включают стоматологические услуги, медицинские осмотры и вакцинацию. Некоторые страховые компании предлагают расширенные программы, включающие услуги психолога, диетолога и даже спортивные реабилитационные программы.

Однако, следует учитывать, что полис ДМС не покрывает расходы на косметические процедуры, плановые медицинские осмотры для оформления справок, лечение хронических заболеваний вне обострения и некоторые дорогостоящие операции.

При выборе полиса важно внимательно изучить условия договора и перечень покрываемых услуг, чтобы избежать неприятных сюрпризов. ДМС — это инвестиция в здоровье, поэтому стоит выбирать страховую программу, максимально соответствующую вашим потребностям и образу жизни.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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